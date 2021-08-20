"Символический и важный визит": Варфоломей прибыл в Украину
Источник:телеграм Дениса Шмигаля
Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину. Патриарх примет участие в торжествах к 30 годовщине Независимости Украины.
Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Варфоломей прибыл в Украину
Лично поздравил Патриарха в Украине премьер-министр Денис Шмигаль.
Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30 годовщине восстановления нашей Независимости,
– написал Шмыгаль.
Он поблагодарил за поддержку, которую оказывает Украине и украинскому народу его Всесвятость.
Вселенский Патриарх прибыл в Украину / Фото из телеграммы Дениса Шмигаля
Варфоломей накануне Дня Независимости возглавит литургию
21 августа в 10 часов в Михайловском Златоверхом соборе состоится торжественная встреча и благодарственная молитва Вселенского Патриарха.
Более того, 22 августа ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве. Молитва начнется в 09 часов на территории Софийского собора под открытым небом.
Божественную литургию возглавят Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний.
Что известно о визите Партриарха
- О своем визите в Украину на День Независимости Варфоломей сообщил еще в 2020 году. Тогда Патриарх принял приглашение в Киев президента Владимира Зеленского.
- Офис президента в мае 2021 года подтвердил визит Вселенского Патриарха Варфоломея к 30-летию Независимости Украины.
- Митрополит Епифаний считает, что это сигнал, что Украина – каноническая территория украинской церкви.
- Кстати, 22 августа начнется празднование Дня Независимости – в этот день будут вручать знаки отличия "Национальная легенда Украины".