"Символический и важный визит": Варфоломей прибыл в Украину

Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину. Патриарх примет участие в торжествах к 30 годовщине Независимости Украины.

Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К теме Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве

Варфоломей прибыл в Украину

Лично поздравил Патриарха в Украине премьер-министр Денис Шмигаль.

Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30 годовщине восстановления нашей Независимости,

– написал Шмыгаль.

Он поблагодарил за поддержку, которую оказывает Украине и украинскому народу его Всесвятость.



Вселенский Патриарх прибыл в Украину / Фото из телеграммы Дениса Шмигаля

Варфоломей накануне Дня Независимости возглавит литургию

21 августа в 10 часов в Михайловском Златоверхом соборе состоится торжественная встреча и благодарственная молитва Вселенского Патриарха.

Более того, 22 августа ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве. Молитва начнется в 09 часов на территории Софийского собора под открытым небом.

Божественную литургию возглавят Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний.

Что известно о визите Партриарха