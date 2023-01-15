Символизм в фото: на руинах дома в Днепре нашли книгу Кучмы "Украина – не Россия"

Россия 14 января нанесла массированный ракетный удар по Украине, во время которого попала в жилой дом в Днепре. Чтобы спасти уцелевших, поисковые работы непрерывно продолжаются до сих пор.

Мы – разные

Во время работы спасатели наткнулись на символическую находку, с посылом которой невозможно спорить. Ведь в то время, когда страна-террорист по надуманным причинам посылает в чужую, мирную страну своих людей убивать и в жилые многоэтажки направляет ракеты, украинцы как один становятся бок о бок, чтобы помогать кто как может.

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Помогать защищать, разбирать развалины, обеспечивать и обогревать тех, кто это делает. А также – помогать уцелевшим. "Украина – не Россия" – больше, чем просто громкое название книги, а после всего причиненного горя Украина и Россия разошлись навсегда.



Находка на руинах в Днепре / Фото из соцсетей

Помогают в Украине даже самые молодые

С 14 января и по настоящее время на руинах украинцы своими же действиями иллюстрируют неравнодушие и стремление помочь согражданам. Вместе со специалистами сотни днепрян разбирают завалы, чтобы успеть спасти как можно больше людей. Помогали даже дети.

Всего же привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.

Однако, к сожалению, заместитель руководителя Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровской области Олег Кушнирук сообщил, по состоянию на утро 15 января, шансов найти живых людей под завалами практически нет.

Шансов для того, чтобы спастись в таком завале при такой температуре практически нет,

– сказал он.

Удар по жилому дому в Днепре: коротко