Синдром Чернобаевки: пограничники "жмурят" россиян в Мариуполе на завтрак, обед и ужин
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники устроили для оккупантов еще одну Чернобаевку, только на этот раз в Мариуполе. "Жмурить" россиян приходится каждый день и чуть ли не по графику, потому что они постоянно лезут на рожон.
О новом смертельном дежавю захватчиков рассказали в Госпогранслужбе. Похоже, оккупантов так ничему и не научил опыт Чернобаевки в Херсонской области, где, напомним, ВСУ разбили их уже 10 раз.
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По словам украинских пограничников, рашисты-мазохисты каждый день лезут в Мариуполь, получают "по зубам", уходят – и так по кругу. Поэтому нашим Силам обороны днями приходится "жмурить" захватчиков на ужин, завтрак, а особенно – на обед.
"Меню" украинских пограничников в Мариуполе
Ужин
После активных обстрелов колонна российской бронетехники, в том числе около 80 вражеских солдат, безопасно двинулась в город. Однако защитники Мариуполя "гостеприимно" угостили оккупантов интенсивным ответным огнем.
Потеряв танк, БТР и немало личного состава, противник отступил на невыгодные позиции,
– подытожили украинские защитники.
Завтрак
Утром, дождавшись подкрепления, рашисты возобновили наступление. Но пограничники расправились с ними через несколько минут.
Ордынцы потеряли танк, мобильную зенитку и немало пехоты. Их отступление прикрывал единственный уцелевший бронетранспортер,
– описали "утро сурка" российских военных в Госпогранслужбе.
Обед
Получив очередную подмогу, вражеская пехота при поддержке БТРа, БМП и танка попыталась прорваться в Мариуполь. На этот раз пограничники решили не "жмурить" всех оккупантов самостоятельно, а поделились "обедом" со своими побратимами, скорректировав огонь их средств поражения.
После нашей совместной работы на месте нападавших осталось немало металлолома и вонючего фарша,
– отчитались защитники Мариуполя.
В результате мощной атаки по меньшей мере 1 оккупант таки уцелел. Но он самостоятельно сдался нашим пограничникам. Пленный признался, что еще недавно был в тюрьме, но ему предложили "карьерное повышение" в российской армии.
За несколько дней до этого в Мариуполе 10 рашистов решили сдаться пограничникам. То сдавшихся свои же накрыли огнем из танка, превратив их в хороших русских,
– резюмировали наши военные.
К слову, по данным украинской разведки, в воинских частях России фактически закончились деньги. Неудивительно, что они вербуют даже заключенных.
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