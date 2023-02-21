Так, вероятно, у россиян и их лидеров синдром Герострата. Такое мнение 24 Каналу озвучил психолог Спартак Cуббота.

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Какой синдром у россиян

То есть это люди, которые радуются, что смогли что-то разрушить или сжечь. Они входят в историю через разрушения, которые совершают.

На протяжении последних лет Россия входит в историю только через отсутствия ума и насилие, которое является абсолютно бессмысленным,

– сказал психолог.

По его мнению, синдром Герострата есть у всей страны-агрессора. Кроме того, россияне являются заложниками своих взглядов и синдромов.

Справка. Синдром Герострата – это термин, используемый для описания стремления к славе любой ценой, в частности совершения деструктивных или преступных действий. Этот термин происходит от имени Герострата, который был обычным жителем греческого города Эфеса и стал известен после того, как в 356 году до нашей эры сжег храм Артемиды – одно из семи чудес древнего мира. Он сделал это, чтобы его имя запомнили потомки, но в памяти о нем сохранилась отрицательная коннотация.

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Почему в России любят разные предсказания

Потенциал людей к самоактуализации зависит от качества жизни. Так, чем выше уровень нищеты у населения, тем меньше потенциал к самоактуализации они имеют. Согласно пирамиде Маслоу, когда люди не могут удовлетворить свои базовые потребности, то последние меняются и становятся более примитивными.

Чем культурнее общество и страна, тем больше уровень образованности и самоактуализации. Вера в магическое мышление – это признак низкого уровня интеллекта, неспособности быть критическим и проблем с наукой,

– объяснил психолог.

Он добавил, что у России сейчас действительно есть проблемы с наукой. Об этом свидетельствует снижение количества публикаций на разных источниках, например Scopus, PubMed и т.д.

"Чем хуже люди живут, тем меньше потенциал к когнитивному росту. У них есть проблемы с когнитивными и метакогнитивными навыками, связанные с тем, что они не могут качественно жить. То есть из-за нищеты они становятся ограниченными", – сказал Спартак Суббота.

Следовательно, начинают верить в магическое мышление, ведь голодного очень легко обмануть. Как следствие россияне верят в самовоплощающиеся пророчества и делают все возможное, чтобы находить им подтверждение. А ищут его в псевдоинформации, которой в России множество.