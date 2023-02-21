Так, ймовірно, у росіян та їхніх лідерів синдром Герострата. Таку думку 24 Каналу озвучив психолог Спартак Cуббота.

Варте уваги Моральний стан українців залежить від кількох факторів, – Спартак Суббота

Який синдром у росіян

Тобто це люди, які радіють, що змогли щось зруйнувати або спалити. Вони входять в історію через розруху, яку вчиняють.

Упродовж останніх років Росія входить в історію лише через брак розуму та насилля, яке є абсолютно безсенсовним,

– сказав психолог.

На його думку, синдром Герострата є у всієї країни-агресорки. Крім того, росіяни є заручниками своїх поглядів і синдромів.

Довідка. Синдром Герострата – це термін, який використовують для опису прагнення до слави за будь-яку ціну, зокрема вчинення деструктивних або злочинних дій. Цей термін походить від імені Герострата, який був звичайним мешканцем грецького міста Ефеса і став відомим після того, як у 356 році до нашої ери спалив храм Артеміди – одне з семи чудес давнього світу. Він зробив це, щоб його ім'я запам'ятали нащадки, але в пам'яті про нього збереглася негативна конотація.

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Чому в Росії полюбляють різні передбачення

Потенціал людей до самоактуалізації залежить від якості життя. Так, чим вищий рівень злиднів у населення, тим менший потенціал до самоактуалізації вони мають. Згідно з пірамідою Маслоу, коли люди не можуть задовольнити свої базові потреби, то останні змінюються і стають примітивнішими.

Чим більш культурне суспільство та країна, тим більше рівень освіченості й самоактуалізації. Віра в магічне мислення – це ознака низького рівня інтелекту, нездатності бути критичним та проблем з наукою,

– пояснив психолог.

Він додав, що в Росії зараз дійсно є проблеми з наукою. Про це свідчить зниження кількості публікацій на різних джерелах, наприклад, Scopus, PubMed тощо.

"Чим гірше люди живуть, тим менше потенціал до когнітивного росту. Вони мають проблеми з когнітивними та метакогнітивними навичками, пов'язані з тим, що вони не можуть якісно жити. Тобто через злидні вони стають обмеженими", – сказав Спартак Суббота.

А відтак, починають вірити у магічне мислення, адже голодного дуже легко обдурити. Як наслідок росіяни вірять у самовтілювані пророцтва і роблять усе можливе, щоб знаходити їм підтвердження. А шукають його у псевдоінформації, якої в Росії безліч.