Загадочный черный пакет: СМИ заметили, как глава Харьковской ОГА принес пакет в Минразвития

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов пришел в Министерство развития громад и территорий с загадочным черным пакетом. Он зашел в кабинет министра с ним, а вышел уже без.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также После сильного удара по энергетике: какая ситуация со светом в Харькове

Что заметили журналисты в Минразвития?

Журналисты заметили, как Олег Синегубов пришел в Министерство развития с каким-то "подарком" в черном пакете. Они сделали запрос в ОВА, чтобы узнать об этом подробнее.

Известно, что Синегубов ждал лифт в Минразвития и зашел в кабинет вице-премьера – министра по развитию общин и территорий Алексея Кулебы. Это произошло перед началом его интервью для "Экономической правды". Пока представитель медиа ждали, то снова увидели Олега Синегубова, который вышел уже без пакета.

В течение недели журналисты Суспильного пытались узнать в ОВА, что и кто должен был получить пакет от Синегубова. Интересно, что запрос был направлен непосредственно к главе администрации. Однако ответ дала пресс-секретарь ОВА Анна Гонтарь. По ее словам, ответ на такой вопрос они предоставить не могут.

Кроме того, письмо с ответом подписала директор департамента стратегических коммуникаций Ирина Щербакова. Она отметила, что ОВА даже не имеет информации о содержании пакета.

Харьковская областная военная администрация не обладает и не обязана, соответствии со своей компетенцией, владеть запрашиваемой в вашем запросе информацией в понимании Закона, отказываем в удовлетворении вашего запроса,

– говорилось в ответе, который получили журналисты.

Какова ситуация со светом в Харькове?