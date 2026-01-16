Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що помітили журналісти в Мінрозвитку?

Журналісти помітили, як Олег Синєгубов прийшов до Міністерства розвитку з якимось "подарунком" в чорному пакеті. Вони зробили запит до ОВА, щоб дізнатися про це детальніше.

Відомо, що Синєгубов чекав ліфт у Мінрозвитку й зайшов до кабінету віцепрем'єра – міністра з розвитку громад і територій Олексія Кулеби. Це сталося перед початком його інтерв'ю для "Економічної правди". Доки представник медіа чекали, то знову побачили Олега Синєгубова, який вийшов уже без пакета.

Протягом тижня журналісти Суспільного намагалися дізнатися в ОВА, що і хто мав отримати пакунок від Синєгубова. Цікаво, що запит був надісланий безпосередньо до глави адміністрації. Однак відповідь дала речниця ОВА Анна Гонтар. За її словами, відповідь на таке питання вони надати не можуть.

Крім того, лист із відповіддю підписала директорка департаменту стратегічних комунікацій Ірина Щербакова. Вона зазначила, що ОВА навіть не має інформації щодо вмісту пакета.

Харківська обласна військова адміністрація не володіє та не зобов’язана, відповідно до своєї компетенції, володіти запитуваною у вашому запиті інформацією в розумінні Закону, відмовляємо у задоволенні вашого запиту,

– йшлося у відповіді, яку отримали журналісти.

