Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что заметили журналисты в Минразвития?
Журналисты заметили, как Олег Синегубов пришел в Министерство развития с каким-то "подарком" в черном пакете. Они сделали запрос в ОВА, чтобы узнать об этом подробнее.
Известно, что Синегубов ждал лифт в Минразвития и зашел в кабинет вице-премьера – министра по развитию общин и территорий Алексея Кулебы. Это произошло перед началом его интервью для "Экономической правды". Пока представитель медиа ждали, то снова увидели Олега Синегубова, который вышел уже без пакета.
В течение недели журналисты Суспильного пытались узнать в ОВА, что и кто должен был получить пакет от Синегубова. Интересно, что запрос был направлен непосредственно к главе администрации. Однако ответ дала пресс-секретарь ОВА Анна Гонтарь. По ее словам, ответ на такой вопрос они предоставить не могут.
Кроме того, письмо с ответом подписала директор департамента стратегических коммуникаций Ирина Щербакова. Она отметила, что ОВА даже не имеет информации о содержании пакета.
Харьковская областная военная администрация не обладает и не обязана, соответствии со своей компетенцией, владеть запрашиваемой в вашем запросе информацией в понимании Закона, отказываем в удовлетворении вашего запроса,
– говорилось в ответе, который получили журналисты.
Какова ситуация со светом в Харькове?
Высокопоставленные чиновники раньше очень хвалили харьковскую власть за хорошую подготовку к возможному блэкаутуу. Владимир Зеленский и глава Минэнерго Денис Шмыгаль говорили, что город даже лучше готов к кризису, чем столица, где местные власти "потеряли время".
Однако уже 15 января российский удар по энергетическому объекту изменил ситуацию. Тогда сотни тысяч людей остались без света и тепла. Для преодоления всех имеющихся проблем в Харькове круглосуточно работает в Харькове круглосуточно работает штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Такой же создали в Киеве.
В то же время на вечер 16 января ситуация стала более контролируемая. Харьков вернулся к плановым отключениям света по 2 – 4 часа в сутки. Аварийные отключения из-за повреждений продолжаются в нескольких населенных пунктах области.