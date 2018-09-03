"Синий кит": нацгвардеец спас девочку, которая хотела покончить с собой

Военнослужащий 9 полка оперативного назначения Нацгвардии, старший солдат Леонид Стукало спас девушку, которая собиралась прыгнуть с плотины Днепрогэса.

Об этом говорится в сообщении на странице Воинской части 3029 НГУ.

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Проезжая мимо на собственном автомобиле, солдат заметил девушку, которая стояла на ограждающих перилах плотины. Военнослужащий остановил автомобиль за 100 метров от девушки, чтобы не напугать ее, и осторожно приблизился к ней. Стукало убедил девушку не лишать себя жизни и помог ей перелезть на проезжую часть. Девушка плакала и не могла объяснить свой поступок.

Мужчина отвез девушку в Днепровский отдел полиции Запорожья, где выяснилось, что она исчезла из дома 2 дня назад и выполняла задания из игры “Синий кит”, где последним заданием был прыжок с плотины.