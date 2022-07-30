Температура резко поднимется до +37 градусов: синоптик предупредил украинцев о сильной жаре

В Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. В частности, столбики термометров поднимутся до +37 градусов.

Где ждать сильной жары

К таким показателям воздух прогреется на Юге Украины 31 июля. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Ночи в южных областях также будут теплыми – +17…+22 градусов. То есть воздух будет жарким и сухим, а северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Кстати, в прибрежных районах будет немного свежее, ведь там дневной зной будет смягчать морской бриз.

В центральных, восточных и северных областях тоже будет жарко, правда, не столь. Кибальчич прогнозирует там +28...+32 градуса. Осадков ждать не стоит, так что смело можете планировать отдых на природе.

Запад накроют мощные ливни

В западных областях страны на погоду будут влиять атмосферные фронты, связанные с малоподвижным циклоном Frieda, центр которого расположен вблизи Польши,

– объяснил синоптик.

Поэтому в западных областях Украины погода будет кардинально иной. Так, в крайних регионах воздух прогреется только до +21 градуса, минимальная дневная температура будет составлять +17 градусов. Кроме того, в течение суток сильный дождь. Ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.