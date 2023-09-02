Бабье лето, а на Западе дожди: прогноз погоды в Украине на 3 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 3 сентября, прогнозируют переменную облачность, на Западе Украины будет дождь. В целом будет тепло, поэтому в выходной можно смело гулять, главное не забыть про зонтик.
В это воскресенье 3 сентября в западных, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях кратковременные дожди, грозы. Средняя температура составит +25 градусов, теплее всего будет в Запорожье – до +29 градусов.
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Какая будет погода в Украине 3 сентября
В западных, Винницкой, днем и местами в Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы (в Прикарпатье и на Закарпатье сильные дожди), на остальной территории без осадков.
Температура ночью +11...+17 градусов, днем +22...+27 градусов (3 – 4 сентября на западе страны +18...+23 градуса); в южной части ночью +14...+20 градусов, днем +25...+31 градус.
Погода в столице и области
В Киевской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
В Украине все еще сохраняется высокий уровень пожарной опасности, поэтому нельзя разжигать костры в лесах и сжигать стерню. Также нельзя охотиться там, где объявлено о пожарной опасности, и заезжать в лес на машинах. Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!
Западных областей это не касается, ведь там пройдут дожди.
Пожарная опасность 3 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +23...+25
- Ужгород +20...+22
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +22...+24
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +23...+25
- Сумы +22...+24
- Полтава +24...+26
- Днепр +26...+28
- Запорожье +27...+29
- Донецк +25...+27
- Луганск +25…+27
- Харьков +25…+27
Прогноз погоды на воскресенье 3 сентября / Укргидрометцентр