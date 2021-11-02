Синоптики объявили первый уровень опасности: какие области Украины накроет густой туман

3 ноября синоптики прогнозируют туман. Он покроет южные области и продержится в четырех регионах в течение ночи и утра.

Как отметили в Укргидрометцентре, туман будет достаточно сильным и видимость составит всего 200 – 500 метров.

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Поэтому пришлось даже объявить первый уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости в следующих областях:

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская.



Какие регионы Украины будут в плену тумана / Фото Укргидрометцентра

Заметим, что 30 октября Украина также очутилась в плену тумана. Пользователи в соцсетях публиковали фото городов в белой дымке, которая добавляла особенно мистическую атмосферу накануне Хэллоуина.

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Несмотря на особую атмосферу, такие погодные условия могут представлять опасность для транспорта. И водителям, и пешеходам следует быть начеку и проявлять максимальную осторожность.

Предостережения для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: