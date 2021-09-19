Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине: когда его ждать

Синоптики прогнозируют резкое похолодание уже через несколько дней. Уже 22 сентября столбик термометра опустится до рекордных +6...+8 градусов.

Холоднее всего будет в западных и северных регионах. Там ночью температура опустится до +3...+5 градусов.

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В Украину придет резкое похолодание

В среду, 22 сентября, сильное похолодание придет на всю территорию страны. Кроме того, во многих областях прогнозируют ливни. В частности:

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Закарпатской;

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

а также Сумской областях.

Стоит отметить, что средняя температура воздуха на Западе будет днем – до +6...+ 13 градусов тепла, а ночью – всего +3...+5 градуса. В северных областях прогнозируют не более +6...+9 градусов днем и +3...+5 градусов ночью.

В центральной части страны будет днем + 7...+ 9 и +3...+5 ночью. В восточном регионе – + 8...+13 до +3...+8 ночью. На юге будет теплее всего – + 9..+15 и +4...+ 9 соответственно.

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