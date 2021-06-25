Синоптики прогнозируют украинцам грозы и ливни на выходные: где ждать непогоду

В течение 26 – 27 июня почти все регионы Украины окажутся в плену непогоды. Спасатели предупредили о грозах и ливнях.

Больше всего будет заливать западные области. Там ливни с грозами будут и 26 и 27 июня.

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Где ждать непогоду

26 июня зонты не понадобятся жителям лишь 7 областей, в центральных и восточных регионах. На остальной территории Украины будут бушевать грозы и ливни. В то же время температура воздуха на западе опустится до более-менее комфортных +24...+26 градусов.

Однако в остальных областях столбики термометров покажут +33...+35 градусов. Максимальная температура воздуха составит +35 градусов на севере Украины.



Какой будет погода 26 июня / Фото Укргидрометцентра

27 июня грозы будут бушевать и в центральных регионах. Спасатели предупреждают о шквальных порывах ветра и граде. Непогода отступит только на:

Волыни;

Львовщине;

Закарпатье.



Погода в Украине 27 мая / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в июле

По прогнозу синоптиков, погода в июле будет довольно жаркой. Часто температура воздуха будет "переваливать" за +30. Хотя второй месяц лета будет богаче дождями, чем первый.

Температура воздуха