Синоптики прогнозируют украинцам грозы и ливни на выходные: где ждать непогоду
Источник:ГСЧС
В течение 26 – 27 июня почти все регионы Украины окажутся в плену непогоды. Спасатели предупредили о грозах и ливнях.
Больше всего будет заливать западные области. Там ливни с грозами будут и 26 и 27 июня.
Важно Херсон накрыл мощный ливень с градом: повреждены автомобили – видео
Где ждать непогоду
26 июня зонты не понадобятся жителям лишь 7 областей, в центральных и восточных регионах. На остальной территории Украины будут бушевать грозы и ливни. В то же время температура воздуха на западе опустится до более-менее комфортных +24...+26 градусов.
Однако в остальных областях столбики термометров покажут +33...+35 градусов. Максимальная температура воздуха составит +35 градусов на севере Украины.
Какой будет погода 26 июня / Фото Укргидрометцентра
27 июня грозы будут бушевать и в центральных регионах. Спасатели предупреждают о шквальных порывах ветра и граде. Непогода отступит только на:
- Волыни;
- Львовщине;
- Закарпатье.
Погода в Украине 27 мая / Фото Укргидрометцентра
Какой будет погода в июле
По прогнозу синоптиков, погода в июле будет довольно жаркой. Часто температура воздуха будет "переваливать" за +30. Хотя второй месяц лета будет богаче дождями, чем первый.
Температура воздуха
- Средняя температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. На севере и в центре до +30 термометр обычно не будет дотягивать. Июльские ночи тоже будут теплыми – +15...+16 градусов.
- Жарче всего будет на востоке и юге. В середине месяца столбики термометров достигнут +32...+34. Вместе с тем в начале и в конце июля обещают +30...+32.