Найбільше заливатиме західні області. Там зливи з грозами будуть і 26 і 27 червня.

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Де чекати негоду

26 червня парасолі не знадобляться мешканцям лише 7 областей, у центральних та східних регіонах. На решті території України вируватимуть грози та зливи. Водночас температура повітря на Заході опуститься до більш-менш комфортних +24...+26 градусів.

Однак у решті областей стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів. Максимальна температура повітря складе +35 градусів на Півночі України.



Якою буде погода 26 червня / Фото Укргідрометцентру

27 червня грози вируватимуть і в центральних регіонах. Рятувальники попереджають про шквальні пориви вітру та град. Негода відступить лише на:

Волині;

Львівщині;

Закарпатті.



Погода в Україні 27 червня / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода в липні

За прогнозом синоптиків, погода у липні буде доволі спекотною. Часто температура повітря "перевалюватиме" за +30. Хоча другий місяць літа буде багатшим на дощі, ніж перший.

Температура повітря