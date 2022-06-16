Сирена раздалась, как только Макрон и Шольц заехали в центр Киева: момент попал на видео

В то время, когда в столицу с визитом прибыли лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги, раздавался сигнал воздушной тревоги.

Момент попал на видео. В то же время переходили в укрытие лидеры – неизвестно.

Внимание Макрон, Шольц и Драги приехали в Ирпень, чтобы увидеть последствия "русского мира"

В момент, когда делегации Макрона, Шольца и Драги прибывают в Киев с историческим визитом, срабатывает сирена воздушного налета,

– пишет Мария Авдеева, опубликовавшая видео с места событий.

Сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины, кроме временно оккупированной Херсонской области почти сразу после того, как стало известно о прибытии в Киев европейских лидеров.

О взрывах, к счастью, не сообщалось нигде. Сигналы об отбое раздались около 11:16.

Хронология визита лидеров

Утром 16 июня появились первые фото поездки лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом Укрзализныци.

На вокзале Макрона встретила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Интересно, что к трем европейским лидерам присоединился также и президент Румынии Клаус Иоганнис.

К обеду дипломаты прибыли в Ирпень. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

Цель визита европейских лидеров! Прежде Макрон, Шольц и Драги хотят таким образом выразить поддержку накануне обнародования вывода Еврокомиссии о статусе Украины как кандидата в члены Европейского Союза. Именно этот визит якобы поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.

В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предположил, что кроме предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, лидеры планируют обсудить с президентом Зеленским возобновление переговоров с Россией.

Интересно – Ермак рассказал детали визита Макрона, Шольца и Драги: смотрите видео