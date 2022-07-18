Военный эксперт назвал 2 причины внезапной проверки в россии ПВО и сирен

В москве проведут плановые учения воздушной тревоги, а рамзан кадыров заявил, что ему в чечне необходимы системы ПВО. Есть 2 вероятные причины, с чем это связано.

Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что первая причина заключается в так называемых "хлопках" на приграничных с Украиной российских территориях.

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"Хлопки" вызывают беспокойство у россиян

По словам Мусиенко, несмотря на российскую активную пропаганду и демонстрацию роликов с работой систем противовоздушной обороны – так называемые хлопки неизвестного происхождения (как их называют в России) означают, что в стране-агрессорке далеко не все так гладко.

Конечно, это вызывает беспокойство у самих россиян, поскольку они начинают задавать вопросы – каким же образом россия теперь будет их защищать,

– отметил военный эксперт.

Как отметил Мусиенко, в кремле ощутили такие глубинные настроения россиян, особенно жителей приграничной с Украиной территории. Именно поэтому сейчас они пытаются продемонстрировать, что российские власти будут якобы заботиться о своих гражданах и защищать их.

У россиян начинаются истерики

Однако Мусиенко заметил, что вопрос заключается в другом. То есть как это сочетается с российской пропагандой и информационными и политическими установками, которые они постоянно дают.

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Как он подчеркнул, российская пропаганда говорит о том, что сейчас идет так называемая "специальная военная операция" против Украины, и что вскоре цели достигнут несмотря ни на что. В то же время, они укрепляют свои рубежи и пытаются устанавливать системы противовоздушной обороны.

То есть такая версия нежизнеспособна, и это уже ощущают отдельные слои российского общества, которые начинают истерически призывать защищать их.

– подчеркнул Мусиенко.

"Угроза" от НАТО

Кроме того, военный эксперт добавил, что есть и 2 причины. Как он отметил, москва будет продолжать нагнетание ситуации, которая якобы НАТО продолжает реализовывать или пропагандировать нарративы об уничтожении россии и так далее.

То есть снова будут пропагандировать угрозу от НАТО, что якобы россия воюет не с Украиной, а практически с Альянсом. Соответственно нужно защищаться, поскольку есть угроза со стороны Запада,

– сообщил Мусиенко.

Он объяснил, что эта тема снова будет разогреваться. Так, в кремле хотят консолидировать российское общество и мотивировать идти на военную службу, чтобы воевать против Украины.

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