Про це 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що перша причина полягає у так званих "хлопках" на прикордонних з Україною російських територіях.

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"Хлопки" викликають занепокоєння в росіян

За словами Мусієнка, не зважаючи на російську активну пропаганду й демонстрацію роликів з роботою систем протиповітряної оборони – так звані хлопки невідомого походження (як їх називають в росії) означають, що в країні-агресорці далеко не все так гладко.

Звичайно, це викликає занепокоєння у самих росіян, оскільки вони починають ставити питання – яким же чином росія тепер їх захищатиме,

– зазначив військовий експерт.

Як наголосив Мусієнко, у кремлі відчули такі глибинні настрої росіян, особливо в жителів прикордонної з Україною території. Саме тому зараз вони намагаються продемонструвати, що російська влада нібито дбатиме про своїх громадян та захищатиме їх.

У росіян починаються істерики

Однак Мусієнко зауважив, що питання полягає в іншому. Тобто яким чином це поєднується з російською пропагандою та інформаційними й політичними установками, які вони постійно дають.

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Як він підкреслив, російська пропаганда говорить про те, що зараз триває так звана "спеціальна військова операція" проти України, і що незабаром цілі досягнуть не зважаючи ні на що. Водночас вони зміцнюють свої рубежі та намагаються встановлювати системи протиповітряної оборони.

Тобто така версія нежиттєздатна, і це вже відчувають окремі прошарки російського суспільства, які починають істерично закликати захищати їх,

– наголосив Мусієнко.

"Загроза" від НАТО

Крім того, військовий експерт додав, що є й 2 причина. Як він зазначив, москва продовжуватиме нагнітання ситуації, що начебто НАТО продовжує реалізовувати чи пропагувати наративи про знищення росії й так далі.

Тобто знову пропагуватимуть загрозу від НАТО, що нібито росія воює не з Україною, а практично з Альянсом. Відповідно потрібно захищатися, оскільки є загроза з боку Заходу,

– повідомив Мусієнко.

Він пояснив, що ця тема знову буде розігріватись. Так у кремлі хочуть консолідувати російське суспільство й мотивувати йти на військову службу, аби воювати проти України.

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