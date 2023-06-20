Сирены звучали в нескольких областях Украины: была угроза применения баллистики
20 июня 2023, 12:13Читати новину українською
В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
"Краснеть" регионы Украины начали в 12:09. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытия.
Смотрите также Пытаются запутать ПВО: Игнат объяснил, почему "Шахеды" долетели до Львова12:42 Тревогу отменили во всех "красных" областях. 12:10 Воздушные Силы ВС Украины предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! 12:09 Воздушную тревогу объявили в:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Кировоградской областях.
Ночная атака 20 июня: что известно
- В ночь на 20 июня в Украине объявили воздушную тревогу. Она звучала более 6 часов. Причиной этого был пуск дронов-камикадзе "Шахед".
- В общей сложности враг запустил 35 ударных дронов, 32 из которых – сбили украинские защитники. 30 "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск. Более 20 вражеских дронов сбили в Киевской области.
- Враг нацелился на военные и инфраструктурные объекты, поэтому противовоздушная оборона ночью работала в большинстве областей Украины. Основным направлением атаки иранских дронов была Киевщина.
- На Львовщине россияне прицельно трижды атаковали критически важный объект. Вместе с тем мэр города подчеркнул, что все отремонтируют в ближайшее время.
- Из-за обстрелов на Львовщине также изменили маршруты трамваев. В частности, трамвайные маршруты №3 и №9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет по улице Городоцкой. В 09:40 маршруты вернулись на линии и продолжают курсировать по обычному маршруту.
- Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300. В результате попадания пострадало популярное место для отдыха.