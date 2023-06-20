Сирены звучали в нескольких областях Украины: была угроза применения баллистики

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Краснеть" регионы Украины начали в 12:09. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытия.

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Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Кировоградской областях.

Ночная атака 20 июня: что известно

В ночь на 20 июня в Украине объявили воздушную тревогу. Она звучала более 6 часов. Причиной этого был пуск дронов-камикадзе "Шахед".

В общей сложности враг запустил 35 ударных дронов, 32 из которых – сбили украинские защитники. 30 "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск. Более 20 вражеских дронов сбили в Киевской области.

Враг нацелился на военные и инфраструктурные объекты, поэтому противовоздушная оборона ночью работала в большинстве областей Украины. Основным направлением атаки иранских дронов была Киевщина.

На Львовщине россияне прицельно трижды атаковали критически важный объект. Вместе с тем мэр города подчеркнул, что все отремонтируют в ближайшее время.

Из-за обстрелов на Львовщине также изменили маршруты трамваев. В частности, трамвайные маршруты №3 и №9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет по улице Городоцкой. В 09:40 маршруты вернулись на линии и продолжают курсировать по обычному маршруту.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300. В результате попадания пострадало популярное место для отдыха.

Тревогу отменили во всех "красных" областях.Воздушные Силы ВС Украины предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!Воздушную тревогу объявили в:Тревога объявлена в Сумской области – существует ракетная опасность.