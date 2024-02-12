Инструкторы боятся приезжать в Россию, — Юсов о подготовке операторов вражеских дронов в Сирии
В Сирии тренируют операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины. На территорию России иностранные инструкторы ехать не хотят из-за страха возможной ликвидации.
На аэродроме Шайрат оккупанты осваивают дроны иранского производства Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемый самолет Raad. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Инструкторы боятся ликвидации
Юсов объяснил, что дроны и самолеты, о которых идет речь, не российского производства, поэтому передача навыков требует инструктажа.
Предыдущие попытки привлечь иностранных инструкторов на территорию Российской Федерации были не слишком успешными – не очень хотят ехать, боятся, справедливо боятся наказания, ликвидации, активности Сил безопасности и обороны. Поэтому было принято решение работать вот таким образом, дистанционно,
– добавил он.
Россияне проходят обучение вместе с сирийцами
Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины. Юсов назвал это вопросом логистики и времени – Россия пытается максимально ускорить темпы, поэтому несколько процессов происходит одновременно.
Также известно, что возглавляет обучение один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.
Россия вербует сирийцев на войну
- Россияне обманом вербуют граждан Сирии на войну против Украины. Сначала им предлагают стать охранниками в Якутии, а потом обещают "лучшую работу" в Бурятии. Уже оттуда сирийцы попадают на фронт.
- По сообщениям разведки, подготовка происходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Квайрес. Первая партия – около 1000 наемников – проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения подготовки наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию России.
- Прибыв в Россию, сирийцы быстро получают паспорт, но потом их ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады (военная часть №46108).