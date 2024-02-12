Инструкторы боятся приезжать в Россию, — Юсов о подготовке операторов вражеских дронов в Сирии

В Сирии тренируют операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины. На территорию России иностранные инструкторы ехать не хотят из-за страха возможной ликвидации.

На аэродроме Шайрат оккупанты осваивают дроны иранского производства Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемый самолет Raad. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Инструкторы боятся ликвидации

Юсов объяснил, что дроны и самолеты, о которых идет речь, не российского производства, поэтому передача навыков требует инструктажа.

Предыдущие попытки привлечь иностранных инструкторов на территорию Российской Федерации были не слишком успешными – не очень хотят ехать, боятся, справедливо боятся наказания, ликвидации, активности Сил безопасности и обороны. Поэтому было принято решение работать вот таким образом, дистанционно,

– добавил он.

Россияне проходят обучение вместе с сирийцами

Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины. Юсов назвал это вопросом логистики и времени – Россия пытается максимально ускорить темпы, поэтому несколько процессов происходит одновременно.

Также известно, что возглавляет обучение один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.

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