На аеродромі Шайрат окупанти опановують дрони іранського виробництва Shahed-136 і Ababil-3, а також дистанційно керований літак Raad. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає 24 Канал.

Читайте також Морський "Кинджал" чи "вундервафля": що відомо про російську ракету "Циркон"

Інструктори бояться ліквідації

Юсов пояснив, що дрони та літаки, про які йдеться, не російського виробництва, тому передача навичок потребує інструктажу.

Попередні спроби залучити іноземних інструкторів на територію Російської Федерації були не надто успішними – не дуже хочуть їхати, бояться, справедливо бояться покарання, ліквідації, активності Сил безпеки й оборони. Тому було ухвалене рішення працювати ось в такий спосіб, дистанційно,

– додав він.

Росіяни проходять вишкіл разом із сирійцями

Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України. Юсов назвав це питанням логістики та часу – Росія намагається максимально прискорити темпи, тому декілька процесів відбувається одночасно.

Також відомо, що очолює навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

Росія вербує сирійців на війну