Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, озвучив, что действия повстанцев реализуются вовремя. Ведь "Хезболла", которая поддерживала режим Асада, сейчас договаривается с Израилем, поэтому ей сегодня не до сирийского диктатора. ХАМАС тоже не в силах помочь Асаду.

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Пощечина для Кремля

Относительно Ирана, чтобы предоставить Асаду реальную помощь, ему нужно логистически пройти через Ирак, а эта страна не хочет вмешиваться в эти столкновения. Важна сегодня и позиция Турции, она поддержала сирийских повстанцев.

По странной инициативе США разблокировали поставки Турции F-35 и американских систем ПВО как раз в период, когда в Сирии начали разворачиваться эти события. Режим Асада может пасть. Это ослабит Россию, это будет мощная пощечина для нее,

– подчеркнул Буряченко.

По словам политолога, это будет означать для Кремля уменьшение его влияния на Ближнем Востоке. Основным проводником этого влияния был режим Башара Асада в Сирии. Там, как заметил Буряченко, уже очень давно гражданская война.

Однако политолог подчеркнул, что пока не стоит спешить с утверждением, что Дамаск будет захвачен сирийскими повстанцами, потому что присутствие россиян там довольно существенное.

Россия не может помочь Асаду, но хочет сохранить лицо

Политолог прогнозирует, что ближайшие дни покажут, решатся ли протестующие на серьезные действия в столице Сирии. Но Россия, по его убеждению, сегодня качественно усилить режим Асада не имеет возможности, потому что свой военный контингент из-за войны в Украине оттуда забрала.

"А вероятность того, что из России будет передан ресурс для поддержки, когда у нее и без того его дефицит, в частности в людях, снарядах, технике – очень низкая. Поэтому сейчас появляется информация о возможных переговорах с участием Лаврова, потому что России надо определенным образом сохранять лицо, ведь ничем серьезным (силовым ресурсом) она помочь Асаду не может", – подытожил Буряченко.

Напомним, что сирийская оппозиция выступает против режима Башара Асада и начала восстание 27 ноября. Повстанцы взяли под контроль несколько крупных городов Сирии и продвинулись и в столицу – Дамаск. Издание CNN со ссылкой на американского чиновника, пишет, что режим Асада может пасть уже на следующих выходных.