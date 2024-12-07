Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що дії повстанців реалізуються вчасно. Адже "Хезболла", яка підтримувала режим Асада, зараз домовляється з Ізраїлем, тому їй сьогодні не до сирійського диктатора. ХАМАС теж не в силі допомогти Асаду.

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Ляпас для Кремля

Стосовно Ірану, аби надати Асаду реальну допомогу, йому потрібно логістично пройти через Ірак, а ця країна не хоче втручатися в ці сутички. Важливою є сьогодні й позиція Туреччини, вона підтримала сирійських повстанців.

За дивної ініціативи США розблокували постачання Туреччині F-35 і американських систем ППО як раз в період, коли в Сирії почали розгортатись ці події. Режим Асада може впасти. Це ослабить Росію, це буде потужний ляпас для неї,

– підкреслив Буряченко.

Зі слів політолога, це означатиме для Кремля зменшення його впливу на Близькому Сході. Основним провідником цього впливу був режим Башара Асада в Сирії. Там, як зауважив Буряченко, вже дуже давно громадянська війна.

Однак політолог зауважив, що поки не варто поспішати з твердженням, що Дамаск буде захоплено сирійськими повстанцями, бо присутність росіян там доволі суттєва.

Росія не може допомогти Асаду, але хоче зберегти обличчя

Політолог прогнозує, що найближчі дні покажуть, чи наважаться протестувальники на серйозні дії в столиці Сирії. Але Росія, за його переконанням, сьогодні якісно підсилити режим Асада не має змоги, бо свій військовий контингент через війну в Україні звідти забрала.

"А ймовірність того, що з Росії буде переданий ресурс для підтримки, коли в неї й без того його дефіцит, зокрема щодо людей, снарядів, техніки – дуже низька. Тому зараз з'являється інформація про можливі перемовини за участі Лаврова, бо Росії треба певним чином зберігати обличчя, адже нічим серйозним (силовим ресурсом) вона допомогти Асаду не може", – підсумував Буряченко.

Нагадаємо, що сирійська опозиція виступає проти режиму Башара Асада і почала повстання 27 листопада. Повстанці взяли під контроль декілька великих міст Сирії та просунулися і до столиці – Дамаска. Видання CNN з посиланням на американського посадовця, пише, що режим Асада може впасти вже на наступних вихідних.