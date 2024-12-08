Сирийские повстанцы вошли в Тартус и Латакию, где расположены российские базы

Сирийские повстанцы вошли в города, где расположены российские военные базы. Речь идет о Тартусе и Хмеймиме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телекомпанию Al Jazeera. Таким образом повстанцы освободили почти всю территорию Сирии от режима Асада.

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Какие еще города освободили повстанцы в Сирии

Силы сирийской оппозиции вошли в портовый город Тартус и сейчас находятся возле админздания провинции Тартус. Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал видео с боевиками в городе.

Эти институты наши, общественные работники останутся на своих должностях, мы призываем всех быть сдержанными и ничего не грабить. Оружие пойдет в сирийскую армию, мы собираемся строить нашу национальную армию,

– говорят повстанцы.

Сирийская оппозиция зашла в Тартус / Видео с аккаунта в соцсети Х

Российские пропагандисты также сообщили, что примерно через час вооруженные группировки захватили и город Джебла, который практически примыкает к российской авиабазе Хмеймим.

Кроме того, журналисты Reuters, со ссылкой на источник в турецкой разведке, отметили, что поддерживаемые Турцией сирийские войска вошли в город Манбидж на севере Сирии после того, как перехватили контроль над большей частью прилегающей территории от союзных США курдских сил.

Борьба против YPG/PKK (Отряды народной обороны и Рабочая партия Курдистана – 24 Канал) очень близка к победе. Продолжаются воздушные и наземные вмешательства, чтобы забрать Манбидж из рук YPG/PKK,

– сказал источник, имея в виду курдское ополчение, которое долгое время контролировало город.

Собеседник также сообщил, что поддерживаемые Турцией силы контролируют 80% региона Манбидж, территорию площадью около нескольких сотен квадратных километров, и вошли в сам город.

Город Манбидж расположен примерно в 30 километрах к югу от турецкой границы и к западу от реки Евфрат.

Что сейчас происходит с российскими военными в Сирии

Журналисты BBC пишут, что численность российского военного контингента в Сирии сейчас составляет 7,5 тысячи человек. Большинство из них находится на российских военных базах в Тартусе и Латакии. Однако по меньшей мере несколько десятков российских военных находились вне баз.

По данным российских пропагандистов, российские военные были рассредоточены на сотни километров, контролируя зоны ответственности: "Горная", "Пальмира", "Равнинная" и другие. Часть этих подразделений смогла эвакуироваться ближе к российским базам. Но десятки людей оказались отрезанными от основной группировки.

Так называемые российские "военные" также отметили, что российских подразделений, попавших в окружение, было несколько. Какой будет их судьба, пока неизвестно.

Будущее военных баз менее туманно. Судя по спутниковым снимкам, большинство российских военных кораблей покинули базу ВМФ в Тартусе 3 декабря. Боевые самолеты в Латакии, наоборот, до последнего находились на аэродроме.