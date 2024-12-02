Почувствовали бессилие Путина: что стало триггером для повстанцев в Сирии

Сирийские повстанцы поняли, что режим Башара Асада без поддержки Владимира Путина чрезвычайно слаб. Да и сама "вторая армия мира" несет огромные потери в Украине. Об этом свидетельствует, в частности, уничтожение почти всех вагнеровцев. Они увидели бессилие российского диктатора.

К тому же, Асад не ответил на ликвидацию главы "Хезболлы" и нескольких генералов в Сирии. В стране осталась только шаткая армия режима. На фоне этого начались восстания. Это 24 Каналу рассказал главный редактор интернет-издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, подчеркнув, народ понял, что Асад не собирается передавать власть.

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Как начиналось восстание против Асада

В 2011 году сирийский народ встал против режима Башара Асада и смог лоббировать на свою сторону военных из режимной армии, которую начали называть "повстанческой армией". Она имела успехи на севере, востоке и юге. Под контролем Асада осталось примерно 30 – 40% от всех территорий.

Все изменилось в 2015 году, когда на подмогу режиму пришел Владимир Путин. Именно тогда российский диктатор сделал серьезную разминку на международной арене и провел подготовку к войне в Украине. Глава Кремля широко привлек вагнеровцев и авиацию против мирного населения, а также вел термин "гибридная война".

Путин почувствовал себя сверхдержавой, которая не просто воюет за город, а уже укрепляет своего президента. К сожалению, цивилизованный Запад позволил Путину это сделать. Благодаря ему режим Асада смог расширить свой контроль до 63% территории Сирии. Впоследствии подключился Иран, направил свои прокси-силы "Хезболлы". Также присутствовали официальные рядовые иранские войска,

– подчеркнул Фараджаллах.

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Что предусматривало соглашение о перемирии

Вскоре Турция начала поддерживать ряд демократических сил, которые занимают полосу на севере Сирии. В 2020 году было подписано соглашение о перемирии, в котором обозначили временные зоны влияния, основные принципы и резолюцию. Оно предусматривало, что режим Асада должен передать власть народу путем выборов, референдумов и создания правительства национального единения.

Однако сирийский диктатор начал тянуть время. Он понял, что этого можно не делать, потому что хозяин и основной союзник, то есть Россия, позволяет. Начались сбои в международной системе, соблюдение договора перестали контролировать. А уже в феврале 2022 году Россия полномасштабно вторглась в Украину. Внимание всего мира было сфокусировано на этом. Сирия отошла на второй план о ней забыли.

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Что спровоцировало повторное восстание

Тогда политические силы вооруженной оппозиции поняли, что режим Асада не собирается передавать власть и подписывать амнистию. С тех пор они начали готовиться к этой операции. Сначала повстанцы наблюдали за войной в Украине, Газе и Ливане.

Они увидели, что Башар Асад никак не ответил на ликвидацию лидера "Хезболлы" и нескольких серьезных генералов в Сирии, а знаменитая армия "Вагнера" была почти вся уничтожена в Украине. Повстанческое войско провело разведку и понятно, что на сирийской территории осталась только шаткая армия режима.

Если бы Запад остановил Путина в Сирии, войны в Украине не было бы. Об этом уже говорил и Зеленский, и Байден. Все поняли ошибку,

– заметил Мохаммад Фараджаллах.

Диктатор Башар Асад сохранял власть только благодаря поддержке России и Ирана. Сам по себе режим слабый, к тому же коррупция проникла достаточно глубоко. Народ убедился, что вокруг сплошная ложь и им не будут передавать власть. На фоне этих факторов начал восстание.

Помог в этом опыт Украины, которая успешно применяет FPV-дроны на поле боя. Оппозиция накопила беспилотники и нанесла стратегический удар по главной артерии – автобану М-05, который соединяет Дамаск и Алеппо.