Какая российская техника из Сирии была бы интересна Украине: СМИ проанализировали, реально ли ее достать

В Сирии пал режим Башара Асада, что означает перераспределение оружия, которое ранее принадлежало правительственным войскам. В частности, на базах хранится много интересных образцов техники, которая понадобилась бы Украине.

Однако, как отмечает Defence Express, окно возможностей может быть крайне коротким, сообщает 24 Канал.

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Какое российское оружие таят в себе базы Сирии

Аналитики отмечают, что сирийцы имели в распоряжении даже российские береговые противокорабельные комплексы "Бастион", которые осуществляют запуски противокорабельных ракет "Оникс". Кроме Сирии, Россия поставляла эти БРК только во Вьетнам.

Можно только представить, насколько редкими являются имеющиеся у сирийцев "Бастионы", и почему для Украины было бы актуально получить эти комплексы для изучения с тем, чтобы нарабатывать новые методы противодействия ракетным атакам РФ,

– пишут Defence Express.

Кроме этого, войска Асада на начало 2024 года имели в своем распоряжении также неназванное количество ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110.

Иранская баллистика была бы интересна для изучения, чтобы предупредить возможные угрозы. По "Эльбрусам", то вопрос насколько возможно поставить их в строй ВСУ довольно дискуссионный. А вот сирийские комплексы "Точка" вполне могли бы понадобиться нашим военным для дальнейших ракетных ударов по объектам врага.

Кроме этого, сирийская армия имела на вооружении ряд средств ПВО. Речь идет о минимум 20 пусковых установках С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М "Печора-2М", неназванное количество пусковых комплексов С-200, "Бук" и "Бук-М2".

По артиллерии, то Сирия имела РСЗО "Ураган" калибра 220 мм и "Смерч" калибра 300 мм, боекомплект к которым является дефицитным на мировом рынке. По авиации, то армия в целом имела 184 военных самолета. В частности, сюда входят до 30 самолетов МиГ-29 и до 10 бомбардировщиков типа Су-24МК.

Сирия также имела в своем распоряжении четыре противолодочных вертолета Ка-28 и пять Ми-14. Но, скорее всего, они уже неисправны, хотя и могли бы стать донорами запчастей.

Однако говоря о перспективах получения этого оружия Украиной, то возникает вопрос о том, а с кем в Сирии можно сейчас договориться о поставках. Более того, времени на это все меньше, ведь ВВС Израиля уже начали методично бить по военным базам на территории Сирии с целью поразить все более-менее весомые запасы вооружения.