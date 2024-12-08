Израиль разбомбил завод по производству химического оружия в Сирии, – СМИ

Армия обороны Израиля нанесла удары по заводу по производству химического оружия в Сирии, который принадлежал режиму Башара Асада. Это сделали, чтобы не дать повстанцам захватить этот объект и его запасы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post. Также Израиль развернул технику и войска у границ с Сирией.

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Что известно об ударах Израиля по заводу по химоружию в Сирии

Источники ЦАХАЛ ответили на запросы издания относительно потенциального участия Военно-воздушных сил Израиля в поражении по сирийским объектам химического оружия.

Там подтвердили, что военные продолжают пристально следить за развитием событий, которые могут представлять угрозу для Израиля, и заверили, что будут приняты соответствующие меры для противодействия любой обнаруженной опасности.

Израиль давно придерживается политики избежания конфликта с Сирией, одновременно принимая меры для предотвращения распространения современного оружия. С начала гражданской войны в Сирии более десяти лет назад израильские военные совершили тысячи воздушных ударов по сирийской территории, хотя обычно признают лишь ограниченное количество этих операций.

В ЦАХАЛ отметили, что было бы против интересов Израиля, чтобы химическое оружие попало в руки непредсказуемых группировок в Сирии, таких как некоторые повстанческие группы джихадистов.

Армия обороны Израиля также подтвердила размещение войска в демилитаризованной буферной зоне вдоль сирийской границы, а также в других стратегически важных местах в целях обороны.

К слову, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, приказал израильским военным взять под контроль буферную зону на границе с Сирией. Речь идет о зоне между Голанскими высотами, которые уже контролирует Израиль, и остальной территорией Сирии.