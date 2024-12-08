Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post. Також Ізраїль розгорнув техніку та війська біля кордонів із Сирією.

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Що відомо про удари Ізраїлю по заводу з хімзброї у Сирії

Джерела ЦАХАЛ відповіли на запити видання щодо потенційної участі Військово-повітряних сил Ізраїлю в ураженні по сирійських об'єктах хімічної зброї.

Там підтвердили, що військові продовжують пильно стежити за розвитком подій, які можуть становити загрозу для Ізраїлю, і запевнили, що будуть вжиті відповідні заходи для протидії будь-якій виявленій небезпеці.

Ізраїль давно дотримується політики уникнення конфлікту з Сирією, одночасно вживаючи заходів для запобігання розповсюдженню сучасної зброї. З початку громадянської війни в Сирії понад десять років тому ізраїльські військові здійснили тисячі повітряних ударів по сирійській території, хоча зазвичай визнають лише обмежену кількість цих операцій.

В ЦАХАЛ зазначили, що було б проти інтересів Ізраїлю, щоб хімічна зброя потрапила до рук непередбачуваних угруповань у Сирії, таких як деякі повстанські групи джихадистів.

Армія оборони Ізраїлю також підтвердила розміщення війська в демілітаризованій буферній зоні вздовж сирійського кордону, а також в інших стратегічно важливих місцях з метою оборони.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, на тлі падіння режиму Башара Асада у Сирії, наказав ізраїльським військовим взяти під контроль буферну зону на кордоні з Сирією. Мовиться про зону між Голанськими висотами, які вже контролює Ізраїль, і рештою територією Сирії.