Сырский призвал украинцев за рубежом отдать свой конституционный долг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска.

Об этом главком Александр Сырский сообщил во время интервью The Guardian.

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Сырский обратился к украинцам за рубежом

Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг,

– заявил Сырский.

Главнокомандующий Сил обороны также призвал украинцев, которые живут за рубежом, принять участие.

"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", – подчеркнул он.

В издании напомнили, что одна инициатива формируется в соседней Польше. Вскоре зарубежных украинцев пригласят в новый легион.

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Напомним, что генерал отметил, что когда в начале полномасштабного вторжения вражеская группировка в Украине составляла 100 тысяч солдат, то в 2024 она насчитывает уже 520 тысяч. Сырский отметил, что "когда дело доходит до оборудования, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу".

Так, с 2022 года количество российских танков "выросло" вдвое – с 1700 до 3500, артиллерийских систем – втрое, а бронетранспортеров с 4500 до 8900.