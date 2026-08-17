Уничтожение оккупанта обходится в 3000 долларов: Минобороны раскрыло экономическую эффективность ударов ВСУ

В июне финансовые потери российской армии от украинских атак почти в пять раз превысили расходы Сил обороны на поражение целей. Такую экономическую эффективность боевых действий позволил рассчитать аналитический модуль Mission Control, интегрированный в систему управления войсками DELTA.

Как сообщается в публикации Министерства обороны Украины, новый аналитический инструмент был внедрен шесть месяцев назад. В настоящее время через него еженедельно проходит около 50 тысяч миссий и более 230 тысяч отчетов от воинских подразделений.

Что известно о работе механизма?

Система автоматически сопоставляет стоимость уничтоженных вражеских ресурсов с затратами украинской стороны. В частности, поражение одного российского военнослужащего обходится в среднем в 3032 доллара, тогда как Россия тратит на его содержание около 65 тысяч долларов.

Удар по вражеской единице техники обходится Силам обороны в 2674 доллара. В то же время уничтожение инфраструктурного объекта противника требует затрат в размере 1487 долларов.

Как работает аналитика поля боя?

Модуль фиксирует каждую операцию, распределяя их по типам:

разведка;

поражение;

логистика;

эвакуация.

Программа учитывает широкий спектр целей, начиная от телекоммуникационного оборудования стоимостью в сотни долларов и заканчивая комплексами противовоздушной обороны стоимостью в сотни тысяч.

После выполнения задания военные оценивают результат и причины успеха или неудачи. Одновременно фиксируется информация о потерях собственной техники, что помогает командованию быстро адаптировать тактику и повышать точность последующих миссий.

Массированная атака дронов и статистика поражений

На фоне высокой эффективности украинских ударов противник продолжает воздушный террор. В ночь на 17 августа российские войска провели атаку на территорию Украины с использованием 128 беспилотников, однако силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов.

Напомним, ранее мы писали, что за первые 7 месяцев 2026 года Украина подтвердила уничтожение более 260 тысяч российских дронов. Все эти данные также прошли верификацию в боевой системе DELTA, что позволяет масштабировать наиболее эффективные технологические решения на фронте.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, подразделения Сил беспилотных систем только за первую половину августа ликвидировали около 5000 российских военных. По оценкам командования, это составляет в среднем 333 уничтоженных оккупантов в сутки.