Россия заявила о разработке "первой в мире" суперсистемы дронов "Диктион": что с ней не так

Россияне заявили о создании системы "Диктион", которая якобы позволяет полностью автоматизировать работу боевых дронов – без участия операторов. По замыслу, она должна самостоятельно контролировать участки фронта протяженностью в сотни километров.

Речь идет о сети из так называемых "гнезд" – мест, где дроны могут заряжаться, взлетать и садиться, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о российской системе "Диктион"?

Эти гнезда должны работать как единая автономная система, управляемая специальным программным обеспечением. В нее можно будет интегрировать дроны разного типа: от FPV и разведывательных до ударных и зенитных.

Принцип работы выглядит следующим образом: гнезда устанавливают и маскируют вдоль фронта, дроны обнаруживают цели, передают данные на командный пункт, а уже там операторы дают команду на поражение.

Однако здесь и кроется главная слабость - уничтожение командного пункта может вывести из строя всю систему на определенном участке.

Кроме того, хоть система и позиционируется как автономная, "гнезда" нужно регулярно обслуживать и заряжать, а их самих – маскировать от врага. То есть полностью без участия людей она работать не сможет.

В самой компании "АвиаТехноЛаб" тем временем хвастаются, что система будет "дешевой, как автомат Калашникова", а дроны – доступными по цене (от 500 долларов). Но несмотря на громкие заявления о "первой в мире" технологии, реальность представляется значительно сложнее и уязвимее.

К слову, компания Auterion поставит Украине 33 тысячи "ударных комплектов" с искусственным интеллектом для дронов до конца 2025 года.