Система должна работать независимо от личности, – Хомчак отчитался о работе в ВСУ

Руслан Хомчак заявил, что еще в 2019 году определил приоритетные задачи для себя и ВСУ. Политик отметил: основные из них удалось выполнить.

По словам Хомчака, "также заложено существенное основание для реализации запланированного". В частности, "в ВСУ завершили первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создали систему военного управления".

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Она "будет обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии России и современных безопасностных вызовов".

Кроме того, по словам Хомчака, "органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J– (G, A, N) структур".

Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО,

– отметил Хомчак.

Также "до конца этого года все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах".

"Удалось осуществить и оптимизацию процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации, применению и обеспечению войск (сил)", – рассказал политик.

Хомчак о Минобороны и ВСУ

Хомчак подчеркнул, что "реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны".

"В условиях противодействия российской агрессии проведение реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров", – заявил Хомчак.

В то же время политик заверил, что "несмотря на препятствия, достигнуты положительные результаты, введенные изменения необратимы на пути к евроатлантической интеграции Украины".

Хомчак поблагодарил "каждого военнослужащего и работника ВСУ за поддержку и ответственность в реализации совместных задач".

Он подчеркнул: "имел честь возглавлять на протяжении этих лет мощный коллектив единомышленников, мотивированных патриотов и профессионалов, которые заслужили ратным трудом высочайшее доверие общества и признание в международном сообществе".

"Система должна работать независимо от личности. Произошли коренные сдвиги, которые позволят работать без вмешательства "в ручном режиме", – заверил Хомчак.

Политик признался, что "когда шел на должность, не тешил себя иллюзиями относительно сложностей, четко осознавал свои задачи и ответственность и что нужно сделать".

Какие достижения выделил Хомчак

Проанализировали состояние обеспечения ВСУ;

нарастили организацию подготовки войск по стандартам НАТО,

продолжили внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС;

усовершенствовали учебно-материальную базу;

на должном уровне обеспечили безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;

углубили сотрудничество в сфере обороны о вхождении в Евроатлантическую систему коллективной безопасности;

активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе.

Итог

Хомчак признался, что "указателем для него продолжает быть пройденный путь самой горячей фазы войны: в 2014 году бог, видимо, сохранил мне жизнь, чтобы я сделал все для того, чтобы болезненные проблемные вопросы не возникали, а трагические страницы в летописи ВСУ больше не повторялись" .

Наша общая цель – победа в войне с агрессором, обеспечение устойчивого мира, восстановление территориальной целостности. И это под силу только сплоченному украинскому народу,

– подчеркнул политик.