Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сообщил 24 Каналу, что система IRIS-T SLM эффективна против крылатых ракет дозвукового типа, а именно Х-101/555 или КРМБ "Калибр". Также ее можно применять против тактической авиации, ударных вертолетов и малогабаритных объектов типа дрон-камикадзе "Шахед-136".

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Создаст буфер безопасности

Однако IRIS-T SLM неэффективны против баллистических ракет типа 9М723 "Искандер", Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон".

В IRIS-T SLM есть функционал, в котором она "на топе". Мы не можем говорить о том, что она может сбивать "Искандеры", поскольку для этого нужны Patriot и SAMP/T. Но такой функционал как в IRIS-T нужен почти в каждом регионе Украины,

– подчеркнул Коваленко.

Всюду в украинских городах, где за счет этой системы можно создать буфер безопасности от ударов крылатой компонентой и другой дозвукового типа, IRIS-T SLM является крайне необходимой.

"Ну и конечно же, в случае приближения к радиусу действия этих комплексов можно сбивать российскую авиацию", – добавил военно-политический обозреватель.

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