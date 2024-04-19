Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сообщил 24 Каналу, что система IRIS-T SLM эффективна против крылатых ракет дозвукового типа, а именно Х-101/555 или КРМБ "Калибр". Также ее можно применять против тактической авиации, ударных вертолетов и малогабаритных объектов типа дрон-камикадзе "Шахед-136".
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Создаст буфер безопасности
Однако IRIS-T SLM неэффективны против баллистических ракет типа 9М723 "Искандер", Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон".
В IRIS-T SLM есть функционал, в котором она "на топе". Мы не можем говорить о том, что она может сбивать "Искандеры", поскольку для этого нужны Patriot и SAMP/T. Но такой функционал как в IRIS-T нужен почти в каждом регионе Украины,
– подчеркнул Коваленко.
Всюду в украинских городах, где за счет этой системы можно создать буфер безопасности от ударов крылатой компонентой и другой дозвукового типа, IRIS-T SLM является крайне необходимой.
"Ну и конечно же, в случае приближения к радиусу действия этих комплексов можно сбивать российскую авиацию", – добавил военно-политический обозреватель.
Помощь Украине от западных партнеров
- 18 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что Украина может получить от партнеров по НАТО еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.
- Дания выделила 200 миллионов крон (28,5 миллиона долларов США) на закупку оружия украинского производства для Сил обороны Украины.
- Также Дания и Норвегия передадут Украине самолеты F-16. Сейчас идет подготовка украинских пилотов.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что многие страны ЕС понимают насущные потребности Украины, однако они должны самостоятельно решить, передавать ли имеющиеся у них системы ПВО для Сил обороны, ведь это будет означать снижение национальной безопасности.
- Уже 20 апреля в Конгрессе США наконец могут проголосовать за выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине, из которых 7,8 – 7,9 миллиарда пойдут на поддержку украинского бюджета, а остальные – военная помощь.