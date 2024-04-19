Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив 24 Каналу, що система IRIS-T SLM ефективна проти крилатих ракет дозвукового типу, а саме Х-101/555 або КРМБ "Калібр". Також її можна застосовувати проти тактичної авіації, ударних гелікоптерів та малогабаритних об’єктів типу дрон-камікадзе "Шахед-136".

Не пропустіть Нідерланди – не єдина держава, яка готова купити Patriot для України, – Кулеба

Створить буфер безпеки

Однак IRIS-T SLM неефективні проти балістичних ракет типу 9М723 "Іскандер", Х-47М2 "Кинджал" та 3М22 "Циркон".

В IRIS-T SLM є функціонал, в якому вона "на топі". Ми не можемо говорити про те, що вона може збивати "Іскандери", оскільки для цього потрібні Patriot та SAMP/T. Але такий функціонал як в IRIS-T потрібен майже в кожному регіоні України,

– підкреслив Коваленко.

Всюди в українських містах, де за рахунок цієї системи можна створити буфер безпеки від ударів крилатою компонентою та іншою дозвукового типу, IRIS-T SLM є вкрай необхідною.

"Ну і звісно ж, у випадку наближення до радіуса дії цих комплексів можна збивати російську авіацію", – додав військово-політичний оглядач.

Допомога Україні від західних партнерів