В Воздушных сил ВСУ сказали, какое оружие сейчас очень нужно Украине

Украине нужно усиливать систему ПВО. Воздушные силы ВСУ рассчитывают на разные комплексы, чтобы создать мощную противовоздушную оборону.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас военные рассчитывают на усиление систем ПВО. Украине нужны как IRIS-T, предоставляемые Германией, так и американские NASAMS.

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Рассчитываем на усиление систем ПВО. Хорошо бы, если бы наши немецкие партнеры наращивали производство IRIS-T и ракет к нему. Так же нужны и NASAMS,

– отметил Игнат.

Не нужно драматизировать ситуацию с иранскими ракетами

Как отмечает Игнат, некоторые "эксперты" уже рассказывали, что иранские дроны совершат перелом в войне. Это было сразу опровергнуто. Они действительно порой донимают, на них приходится тратить боеприпасы, однако военные уже сбили 320 дронов из более чем 400, которые запустили оккупанты.

Такая же ситуация с иранскими баллистическими ракетами, которые может закупить Россия. Украина уже сталкивалась с более совершенными системами типа "Искандер". Военные сделают все возможное, чтобы сбивать эти ракеты.

Конечно, было бы здорово получить последнюю модификацию ЗРК Patriot, которая может бороться с баллистическими ракетами. Впрочем, Украине нужно развивать мощную эшелонированную противовоздушную оборону.

Каждый комплекс имеет свою дальность и высоту поражения цели. Все это должно создавать единую эшелонированную систему ПВО. Потому требуется и Patriot, и NASAMS, и IRIS-T. В будущем мы можем получить ракеты для NASAMS со значительно большей дальностью, чем 40 километров.

– рассказал Игнат.

Какое оружие сейчас очень нужно Украине – рассказывает Игнат: смотрите видео

Напомним, что Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе против российских оккупантов. Они пообещали предоставить 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США на брифинге.

Как ожидается, две из этих систем Украина получит уже в ближайшем будущем. Еще шесть комплексов Воздушные силы ВСУ получат позже. Несколько стран также предоставили боеприпасы для системы NASAMS.