Уникальная система на базе искусственного интеллекта способна перехватывать вражеские беспилотники непосредственно вблизи НРК. Об этом 24 Канал рассказал соучредитель Rovertech Богдан Дрожак, отметив, что наземные роботизированные комплексы ежедневно выполняют сверхсложные задачи на самых горячих участках фронта.

Система "Тарантул"

Для защиты украинских роботизированных платформ разработчики создали комплекс активной защиты ближнего действия под названием "Тарантул". Новая разработка призвана перехватывать вражеские FPV-дроны, маневрирующие в непосредственной близости от роботизированного комплекса.

"Тарантул" – это система активной защиты ближнего действия. То есть мы ориентируемся на то, чтобы перехватывать FPV-дроны, которые летают возле нашего НРК. В чем ее секрет – в том, что существует несколько моделей искусственного интеллекта, которые образуют консорциум, чтобы не было ложных срабатываний или несрабатываний. И по данным различных датчиков она понимает, что рядом с тобой находится FPV, знает, на каком расстоянии, где он пролетает, и применяет к нему эффектор,

– сказал соучредитель Rovertech.

По его словам, в самых благоприятных условиях одна такая система способна перехватить до 19 вражеских FPV-дронов.

Украинские НРК, в частности модель "Змей", работают в самой опасной зоне – непосредственно возле позиций врага на расстоянии от 0 до 10 километров. Именно поэтому они становятся первоочередной целью для противника.

Российские захватчики не жалеют ресурсов на уничтожение украинской беспилотной техники. Как только оккупанты замечают роботизированную платформу, они немедленно направляют на нее целый рой беспилотников.

На одного нашего "Змея" сразу вылетает примерно 4 – 8 FPV. Если мы не спрятали его вовремя, то по нему полетят четыре FPV. Даже если они подбили наш НРК одним FPV, то дальше прилетит еще десять, пока он полностью не сгорит. Они видят, что есть НРК, и не хотят, чтобы его эвакуировали,

– соучредитель Rovertech.

Несмотря на массированные атаки противника, использование роботизированных комплексов позволяет спасать жизни украинских военнослужащих. Комплексы от Rovertech занимают лидирующие позиции по показателям успешных эвакуаций раненых с передовой и перевозки критически важных грузов.

Каждая удачная миссия работы по доставке боеприпасов или средств РЭБ означает спасенные жизни бойцов, которым не приходится выполнять эти рискованные задачи вручную.

Соучредитель рассказал о системе "Тарантул": смотрите видео

К слову, ранее Дрожак уже рассказывал о поразительной выносливости НРК. В частности, один из роботизированных комплексов, который бойцы назвали "Рокки Бальбоа", пережил более 30 вражеских попаданий, среди которых были сбросы с БПЛА, прямые попадания FPV-дронов и наезды на мины, перевезя при этом десятки тонн грузов.