Унікальна система на базі штучного інтелекту здатна перехоплювати ворожі безпілотники безпосередньо поблизу НРК. Про це 24 Каналу розповів співзасновник Rovertech Богдан Дрожак, наголосивши, що наземні роботизовані комплекси щодня виконують надскладні завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Система "Тарантул"

Для збереження українських роботизованих платформ розробники створили комплекс активного захисту ближньої дії під назвою "Тарантул". Нова розробка покликана перехоплювати ворожі FPV-дрони, які маневрують у безпосередній близькості від роботизованого комплексу.

Тарантул – це КАЗ ближньої дії. Тобто ми орієнтуємося на те, щоб перехоплювати FPV-шки, які літають біля нашого НРК. В чому її секрет – це те, що є декілька моделей штучного інтелекту, які між собою роблять консорціум, щоб не було хибного спрацювання або неспрацювання. І по різних сенсорах розуміє, що біля тебе FPV, знає, на якій відстані, де він пролітає і застосовує по ньому ефектор,

– сказав співзасновник Rovertech.

За його словами, у найсприятливіших умовах одна така система здатна перехопити до 19 ворожих FPV-дронів.

Українські НРК, зокрема модель "Змій", працюють у найнебезпечнішій кілзоні – безпосередньо біля позицій ворога на відстані від 0 до 10 кілометрів. Саме через це вони стають першочерговою ціллю для противника.

Російські загарбники не шкодують ресурсів для знищення української безпілотної техніки. Як тільки окупанти помічають роботизовану платформу, вони негайно спрямовують на неї цілий рій безпілотників.

На одного нашого "Змія" приблизно 4 – 8 FPV одразу вилітає. Якщо ми не сховали його вчасно, то по ньому будуть чотири FPV летіти. Навіть якщо вони підбили наш НРК одною FPV-шкою, то далі прилетить ще десять, поки він повністю не згорить. Вони бачать, що є НРК, і не хочуть, щоб його евакуювали,

– співзасновник Rovertech.

Попри масовані атаки противника, використання роботизованих комплексів дозволяє рятувати життя українських військовослужбовців. Комплекси від Rovertech посідають чільні позиції за показниками успішних евакуацій поранених з переднього краю та перевезення критично важливих вантажів.

Кожна вдала місія робота з доставки боєприпасів чи засобів РЕБ означає збережені життя бійців, яким не доводиться виконувати ці ризиковані завдання вручну.

Співзасновник розповів про систему "Тарантул": дивіться відео

До слова, раніше Дрожак вже розповідав про вражаючу витривалість НРК. Зокрема, один із роботизованих комплексів, який бійці назвали "Роккі Бальбоа", пережив понад 30 ворожих уражень, серед яких були скиди з БпЛА, прямі влучання FPV-дронів та наїзди на міни, перевізши при цьому десятки тонн вантажів.