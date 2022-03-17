Системно боремся, – Монастырский об обезвреживании диверсантов в городах Украины

Денис Монастырский поблагодарил украинцев, которые сообщают о подозрительных людях в их населенных пунктах. Благодаря этому в ведомстве наладили системную борьбу с диверсантами.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в национальном эфире прокомментировал ситуацию с выявлением и обезвреживанием в Украине диверсантов, сообщает 24 канал.

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В Украине системно борются с диверсантами

Я благодарен всем неравнодушным гражданам, которые предоставляют информацию и Вооруженным Силам, и Нацполиции, и разведке о пребывании подозрительных людей,

– отметил министр.

Монастырский рассказал, что в Украине наладили работу по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп. В частности, в этом направлении работают межведомственные штабы. Они сверяют информацию и реагируют на все обоснованные обращения.

Глава МВД добавил, что группы диверсантов продолжают ликвидировать в Киеве и других украинских городах. "С этим явлением мы уже системно боремся", – уточнил он.

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