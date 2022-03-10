Систему мировой безопасности надо строить с нуля, – Ермак
Источник:"Украинская правда"
Андрей Ермак отметил, что системы европейской и мировой безопасности уже не существует. Это стало очевидно после войны.
Ермак подчеркнул, что ее нужно строить с нуля.
Важно Ермак рассказал, как сейчас выглядит его и Владимира Зеленского день
У Ермака также спросили о странных требованиях Путина. В частности, относительно "денацификации". Глава ОП ответил, что этот термин – загадка.
Пока что то, что происходит с нашей страной, я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с всей нашей нацией. Я не понимаю другого смысла,
– отметил Ермак.
Если россияне во время переговоров докажут, что они имеют в виду, власти это озвучат.
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