Правительство закрыло систему "Шлях" для мужчин: взамен будет новый механизм
Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Зато профильные министерства должны разработать новый механизм для волонтеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
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Система "Шлях" больше не доступна
Так, на заседании 25 февраля Кабмин одобрил изменения в Постановление №57, которое регулирует выезд за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.
Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях",
– отмечают в министерстве.
То есть водители, следующих за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие основания для пересечения границы, которые содержатся в соответствующем Постановлении. Отныне Министерство развития общин и территорий и ОВА не будут вносить водителей в систему "Шлях".
"Дополнительно Правительство поручило Минсоцполитики, что формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами", – информируют в структуре.
Справка! Система "Шлях" работала с начала полномасштабного вторжения для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.
Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи. Однако структура не является профильным органом, формирующим и реализующим политику в сфере гуманитарной помощи. Этим занимается Минсоцполитики, которое впоследствии вместе с Минобороны и проработает вопрос выезда за границу за гуманитарными грузами