Системы MLRS могут кардинально изменить ход войны, – военный эксперт

Сейчас ведутся дипломатические обсуждения о возможности нанесения Украиной превентивного удара. Если это будут действительно эти системы на 300 километров, то у нас будет возможность держать под огневым контролем территории, граничащие с Украиной – ведь все эти области используют как базы с техникой и оружием.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он также отметил, что оружие может кардинально изменить ход войны, ведь радиус поражения таких систем – до 300 километров.

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Хотя на самом деле нам хватит и дальности в 100 километров, потому что российские системы "Смерч" достигают максимум 70 километров.

– отмечает Снегирев.

По его словам, ПМ-21 "Град" имеет уровень поражения всего 25 километров. Представим, что Украина получает огневые системы на 100 километров, соответственно, мы можем говорить, что оперативная группировка оккупантов под нашим контролем.

с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессорша потеряла уже около 30 150 кафиров . Кроме того, в металлолом превратилось безумное количество вражеской техники:

танков – 1 338 единиц,

боевых бронированных машин – 3 270 единиц,

артиллерийских систем – 631 единица,

реактивных систем залпового огня – 203 единицы,

средств противовоздушной обороны – 93 единицы,

самолетов – 207 единиц,

вертолетов – 174 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы,

крылатых ракет – 116 единиц,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 единиц,

специальной техники – 48 единиц.

Актуальная ситуация на Востоке

Ситуация на Востоке страны тяжелая – там не прекращаются бои. Россияне не оставляют намерений полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В частности, 29 мая враг вел активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Он пытается оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

Захватчики используют на Донбассе едва ли не весь спектр вооружения – минометы, ствольную и реактивную артиллерию, реактивные системы залпового огня, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.

Кроме того, кафиры планируют еще раз попытаться форсировать Северский Донец. Для этого сейчас они пытаются пополнить запасы боеприпасов, топлива и смазочных масел.

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Захват Северодонецка остается одной из приоритетных целей российских кафиров в Восточной операционной зоне. Враг хочет прорваться в районы города и соседнего Лисичанска, чтобы заблокировать основные логистические пути и окружить наших героев.

Для осуществления своих целей враг применяет авиацию, ракеты, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы. Также рашисты еще раз хотят ликвидировать свой личный состав при попытке форсирования реки Северский Донец.

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