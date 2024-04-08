Великобритания присоединится к поиску Patriot и других ЗРК для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля провел телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

В ходе разговора сторонам удалось скоординировать следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны. Прежде всего речь идет о системах Patriot.

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Ценю активную позицию Дэвида Кэмерона, направленную на достижение результатов,

– написал Дмитрий Кулеба как итог разговора.

Министр также напомнил, что разговор с Кэмероном по поставкам ПВО – это развитие переговоров в штаб-квартире Альянса, которые состоялись на прошлой неделе во время заседания Совета Украина-НАТО.

Германия инициирует немедленный анализ всех систем Patriot в мире

Германия выступила с инициативой по поиска Patriot и других ЗРК для Украины – она же возглавляет "коалицию ПВО". В то же время позиции Берлина на некоторых оружейных рынках мира не слишком помогают в этом, пишет Defense Express.

Например, исключительно гипотетическим донором Patriot для Украины может стать Саудовская Аравия – она имеет, по разным источникам, 18-25 батарей (вместе PAC-2 и PAC-3). Но проблема в том, что Германия с 2018 года блокирует продажу Эр-Рияду 48 истребителей Eurofighter Typhoon.

Именно поэтому британская дипломатия и ее позиции на рынке вооружения могут вполне иметь значительно большую эффективность. Кроме того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют ВСУ. Речь идет о до сих пор малоизвестном ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Но кроме того, производит зенитные системы с ракетами CAMM известные как Sky Sabre.

Системы ПВО могут защитить энергетику