Великобритания присоединится к поиску Patriot и других ЗРК для Украины
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля провел телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.
В ходе разговора сторонам удалось скоординировать следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны. Прежде всего речь идет о системах Patriot.
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Ценю активную позицию Дэвида Кэмерона, направленную на достижение результатов,
– написал Дмитрий Кулеба как итог разговора.
Министр также напомнил, что разговор с Кэмероном по поставкам ПВО – это развитие переговоров в штаб-квартире Альянса, которые состоялись на прошлой неделе во время заседания Совета Украина-НАТО.
Германия инициирует немедленный анализ всех систем Patriot в мире
Германия выступила с инициативой по поиска Patriot и других ЗРК для Украины – она же возглавляет "коалицию ПВО". В то же время позиции Берлина на некоторых оружейных рынках мира не слишком помогают в этом, пишет Defense Express.
Например, исключительно гипотетическим донором Patriot для Украины может стать Саудовская Аравия – она имеет, по разным источникам, 18-25 батарей (вместе PAC-2 и PAC-3). Но проблема в том, что Германия с 2018 года блокирует продажу Эр-Рияду 48 истребителей Eurofighter Typhoon.
Именно поэтому британская дипломатия и ее позиции на рынке вооружения могут вполне иметь значительно большую эффективность. Кроме того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют ВСУ. Речь идет о до сих пор малоизвестном ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Но кроме того, производит зенитные системы с ракетами CAMM известные как Sky Sabre.
Системы ПВО могут защитить энергетику
- В своем недавнем интервью Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли риск того, что российские захватчики окончательно смогут добить энергосистему Украины. По его словам, оккупанты не будут оставлять попыток уничтожить энергетическую инфраструктуру.
- Украине уже удалось защитить многие энергообъекты благодаря системам ПВО. В то же время против некоторых видов российских ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.
- Зеленский допустил, что Украине может не хватить ракет, если продолжится та интенсивность российских обстрелов, которая была в течение последнего месяца. По его словам, партнеры Киева об этом также знают.