Президент США Дональд Трамп анонсировал поставку дополнительных систем Patriot и ракет для них Украине. На фоне этого в Вашингтон летят генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.

Планируется, что в понедельник, 14 июля, Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о поставках военной помощи Украине?

По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус направляется в США, чтобы обсудить с американской стороной покупку двух систем Patriot для Украины.

Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки,

– подчеркивают в Bloomberg.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".