Американский лидер все больше разочаровывается в российском диктаторе, ведь Путин сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.
Германия хочет купить две системы Patriot для Украины, – Bloomberg
- Германия планирует купить две системы Patriot для Украины.
- Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа относительно покрытия полных расходов на необходимые поставки.
Президент США Дональд Трамп анонсировал поставку дополнительных систем Patriot и ракет для них Украине. На фоне этого в Вашингтон летят генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.
Планируется, что в понедельник, 14 июля, Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что известно о поставках военной помощи Украине?
По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус направляется в США, чтобы обсудить с американской стороной покупку двух систем Patriot для Украины.
Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки,
– подчеркивают в Bloomberg.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".