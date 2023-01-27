Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, логика в действиях россиян отсутствует.
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Что не так из ПВО в России
Игорь Яковенко заметил, что российские системы ПВО вызывают у него довольно забавные ассоциации.
Те системы ПВО, которые установлены на крышах, мне напомнили шапочки из фольги,
– объяснил он.
По его словам, их носят люди, считающие, что их облучают пришельцы с планеты и навязывают им какие-то непристойные мысли.
"И они носят шапочки из фольги для того, чтобы избавиться от ужасного внешнего действия", – заметил оппозиционер.
Яковенко подчеркнул, что установить системы ПВО на крыше – "гениальная идея".
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Оппозиционер объяснил, что место россияне выбрали явно не самое лучшее.
Любой нормальный человек, проходивший хотя бы 3-месячные или 6-месячные курсы по стрельбе прекрасно знает, что все системы ПВО устанавливают по периметру охранного объекта, а не на голове,
– добавил он.
По его мнению, установить на таком месте зенитку – это значит, что во время сбивания ракеты она упадет на голову вместе со снарядом от ЗРК.
"По гражданской логике установка систем ПВО на административных зданиях в центре Москвы – это не поддается никакой логике", – подчеркнул он.
По словам оппозиционера, сбивать ракеты нужно на подлете, а не тогда, когда они находятся над объектом попадания.
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- В столице России на крышах здания министерства обороны, министерства внутренних дел установили ПВО. В Воздушных силах ВСУ отметили, что это довольно странно, потому что в нормальных странах так не делается.
- Кремль продолжает истерию по установлению комплексов ПВО. ЗРК "Панцирь-С1" появился уже в Новгородской области вблизи резиденции Путина в селе Ящерово Валдайского района.
- Минобороны страны-агрессорки также уже отчиталось о проведении соответствующих учений возле российской столицы. В Москве говорят, что привлекли к учениям более 30 единиц техники и 150 человек.