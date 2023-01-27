Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, логика в действиях россиян отсутствует.

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Игорь Яковенко заметил, что российские системы ПВО вызывают у него довольно забавные ассоциации.

Те системы ПВО, которые установлены на крышах, мне напомнили шапочки из фольги,

– объяснил он.

По его словам, их носят люди, считающие, что их облучают пришельцы с планеты и навязывают им какие-то непристойные мысли.

"И они носят шапочки из фольги для того, чтобы избавиться от ужасного внешнего действия", – заметил оппозиционер.

Яковенко подчеркнул, что установить системы ПВО на крыше – "гениальная идея".

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Оппозиционер объяснил, что место россияне выбрали явно не самое лучшее.

Любой нормальный человек, проходивший хотя бы 3-месячные или 6-месячные курсы по стрельбе прекрасно знает, что все системы ПВО устанавливают по периметру охранного объекта, а не на голове,

– добавил он.

По его мнению, установить на таком месте зенитку – это значит, что во время сбивания ракеты она упадет на голову вместе со снарядом от ЗРК.

"По гражданской логике установка систем ПВО на административных зданиях в центре Москвы – это не поддается никакой логике", – подчеркнул он.

По словам оппозиционера, сбивать ракеты нужно на подлете, а не тогда, когда они находятся над объектом попадания.

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