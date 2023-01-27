Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, логіка в діях росіян відсутня.
Цікаво Військовий аналітик оцінив ефективність "Панцирів", які росіяни затягли на дахи Москви
Що не так із ППО у Росії
Ігор Яковенко зауважив, що російські системи ППО викликають у нього доволі кумедні асоціації.
Ті системи ППО, які встановлені на дахах, мені нагадали шапочки з фольги,
– пояснив він.
За його словами, їх носять люди, які вважають, що їх опромінюють прибульці з планети та нав’язують їм якісь непристойні думки.
"І вони носять шапочки з фольги для того, щоб позбавитися від жахливої зовнішньої дії", – зауважив опозиціонер.
Яковенко наголосив, що встановити системи ППО на даху – "геніальна ідея".
Ігор Яковенко розповів, як насправді треба називати системи ППО у Росії: дивіться відео
Що не так з обороною Москви
Опозиціонер пояснив, що місце росіяни вибрали явно не найкраще.
Будь-яка нормальна людина, яка проходила хоча б 3-місячні чи 6-місячні курси зі стрільби, прекрасно знає, що всі системи ППО встановлюють по периметру охоронного об’єкта, а не на голові,
– додав він.
На його думку, встановити на такому місці зенітку – це означає, що під час збиття ракети, вона впаде на голову разом зі снарядом від ЗРК.
"З цивільної логіки встановлення систем ППО на адміністративних будівлях в центрі Москви – це не піддається ніякій логіці", – наголосив він.
За словами опозиціонера, збивати ракети потрібно на підльоті, а не тоді, коли вони знаходяться над самим об'єктом влучання.
Більше про ЗРГК "Панцир-С1" на дахах у Москві
- У столиці Росії на дахах будівлі міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ встановили ППО. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що це є досить дивним, бо в нормальних країнах так не робиться.
- Кремль продовжує істерію з встановленням комплексів ППО. ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.
- Міноборони країни-агресорки також уже відзвітувалося про проведення відповідних навчань біля російської столиці. У Москві кажуть, що залучили до навчань понад 30 одиниць техніки та 150 осіб.