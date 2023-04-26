Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине, – Шмигаль

Украинскую ПВО ужесточили и системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Они уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Радостную новость сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Заметим, что защищать небо над Украиной ВСУ помогают также зенитные ракетные комплексы Patriot.

Смотрите также Почему выросло количество использования "Шахидов": Гуменюк объяснила, что ищут россияне

Сегодня посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что стране нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

"Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем. Спасибо партнерам за поддержку", – добавил Шмигаль.

Skynex – это основная концепция противовоздушной обороны концерна Rheinmetall. Благодаря модульности к блоку управления можно подключать только те системы, которые касаются выполнения конкретной задачи. Системы Skynex способны уничтожать рои беспилотников, а также самолеты и крылатые ракеты.

Также премьер-министр Украины написал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов.

Следует добавить, что по факту сейчас у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хоть и в небольшом количестве. Теперь Украине нужно получить истребители F-16.