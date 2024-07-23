Осуществляет постоянные попытки: в 3 ОШБр сказали, куда враг направил основные усилия на Харьковщине

Харьковщина остается одним из самых горячих направлений фронта. Враг продолжает осуществлять давление на украинские позиции и перебрасывают штурмовые группы на этот участок.

Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сказал 24 Каналу, что ситуация на Харьковском направлении является очень динамичной, напряженной. В то же время она остается абсолютно контролируемой со стороны украинских сил.

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Какие планы россиян

Противник осуществляет постоянные попытки как рейдово-ударных, так и штурмовых пехотных действий.

Враг применяет соответствующую технику и большое количество личного состава, чтобы проломить передний край. В частности он стремится выйти через полосу ответственности 3 отдельной штурмовой бригады, что является основным направлением усилий россиян, на логистический пункт в поселке Боровая,

– подчеркнул майор ВСУ.

Однако на сегодня противник не имеет результатов, несмотря на то, что с начала мая привлекает достаточно большие силы и несет огромные потери на Харьковщине.

Никакого оперативного успеха по сегодняшний момент у россиян нет, в частности, благодаря удачной работе наших солдат, сержантов и офицеров, которые выполняют задачи непосредственно на переднем крае,

– отметил Родион Кудряшов.

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Сейчас 3 ОШБр выполняет тяжелое боевое задание на Харьковщине, поэтому очень важно поддержать украинских защитников. Задонатить можно на сайте 3 отдельной штурмовой бригады: ab3.army . Также на сайте, специализирующейся на помощи: ab3.support

Что происходит в Боровой на Харьковщине: смотрите на карте