Осуществляет постоянные попытки: в 3 ОШБр сказали, куда враг направил основные усилия на Харьковщине
Харьковщина остается одним из самых горячих направлений фронта. Враг продолжает осуществлять давление на украинские позиции и перебрасывают штурмовые группы на этот участок.
Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сказал 24 Каналу, что ситуация на Харьковском направлении является очень динамичной, напряженной. В то же время она остается абсолютно контролируемой со стороны украинских сил.
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Какие планы россиян
Противник осуществляет постоянные попытки как рейдово-ударных, так и штурмовых пехотных действий.
Враг применяет соответствующую технику и большое количество личного состава, чтобы проломить передний край. В частности он стремится выйти через полосу ответственности 3 отдельной штурмовой бригады, что является основным направлением усилий россиян, на логистический пункт в поселке Боровая,
– подчеркнул майор ВСУ.
Однако на сегодня противник не имеет результатов, несмотря на то, что с начала мая привлекает достаточно большие силы и несет огромные потери на Харьковщине.
Никакого оперативного успеха по сегодняшний момент у россиян нет, в частности, благодаря удачной работе наших солдат, сержантов и офицеров, которые выполняют задачи непосредственно на переднем крае,
– отметил Родион Кудряшов.
Читайте также Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, – Третья отдельная штурмовая бригадаВажно! Сейчас 3 ОШБр выполняет тяжелое боевое задание на Харьковщине, поэтому очень важно поддержать украинских защитников. Задонатить можно на сайте 3 отдельной штурмовой бригады: ab3.army. Также на сайте, специализирующейся на помощи: ab3.support.
Что происходит в Боровой на Харьковщине: смотрите на карте