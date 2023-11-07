Это может быть последняя "волна", – Свитан оценил силы россиян для наступления на Авдеевку
Россияне могут начать третью "волну" наступления на Авдеевку. Они приступили к артподготовке 5 ноября. Однако так и не пошли в наступление при поддержке серьезных технических средств.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на том участке фронта погодные условия не позволяют оккупантам двигаться вперед и даже выполнять артиллерийские удары.
Важно Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий
Создали плацдарм
Именно поэтому эта "волна" остановилась, но она никуда не делась. В ближайшее время, как только позволит погода, россияне продолжат артиллерийскую канонаду. И дальше попытаются с помощью техники и живой силы произвести наступательные действия.
Они создали плацдарм севернее Коксохимического завода и южнее Авдеевки – в районе Опытного. Сейчас они там готовятся к проведению повторной артподготовки, а дальше начнут движение,
– отметил военный эксперт.
К чему готовятся россияне под Авдеевкой: смотрите видео
Однако украинские силы имеют там достаточное количество сил и средств, что остановить это движение и ликвидировать захватчиков, как в первую и вторую "волны" наступлений на Авдеевку.
"Это может быть последняя "волна" – перед началом осенних ливней. После этого двигаться по дорогам будет невозможно. А атака малыми группами не приносит россиянам большой пользы", – подчеркнул Роман Свитан.
Ситуация у Авдеевки: важное
- В американском Институте изучения войны отметили, что Россия готовится к третьей серии мощных штурмов на Авдеевку. Интенсивность атак оккупантов снизилась, но это временное явление, ведь враг подтягивает резервы.
- Кроме того, россияне стремительно строят укрепления в тылу вблизи Авдеевки. Это позволит им оперативно ввести в бой свои резервы.
- Также начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что сейчас вблизи города постоянно продолжаются стрелковые бои. И хотя враг пытается атаковать Авдеевку, ни на одной позиции ВСУ прорыва не произошло.
- В то же время захватчики активно совершают артобстрелы украинских позиций, а также сбрасывают авиабомбы.
- В британской разведке считают, что враг терпит очень большие потери возле Авдеевки. С начала 2023 года количество погибших россиян вблизи города составляет около нескольких тысяч.
- По всей вероятности, с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь личного состава возле города. А за последние недели было ликвидировано около 200 единиц бронетехники во время штурмов Авдеевки.