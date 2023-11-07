Это может быть последняя "волна", – Свитан оценил силы россиян для наступления на Авдеевку

Россияне могут начать третью "волну" наступления на Авдеевку. Они приступили к артподготовке 5 ноября. Однако так и не пошли в наступление при поддержке серьезных технических средств.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на том участке фронта погодные условия не позволяют оккупантам двигаться вперед и даже выполнять артиллерийские удары.

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Создали плацдарм

Именно поэтому эта "волна" остановилась, но она никуда не делась. В ближайшее время, как только позволит погода, россияне продолжат артиллерийскую канонаду. И дальше попытаются с помощью техники и живой силы произвести наступательные действия.

Они создали плацдарм севернее Коксохимического завода и южнее Авдеевки – в районе Опытного. Сейчас они там готовятся к проведению повторной артподготовки, а дальше начнут движение,

– отметил военный эксперт.

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Однако украинские силы имеют там достаточное количество сил и средств, что остановить это движение и ликвидировать захватчиков, как в первую и вторую "волны" наступлений на Авдеевку.

"Это может быть последняя "волна" – перед началом осенних ливней. После этого двигаться по дорогам будет невозможно. А атака малыми группами не приносит россиянам большой пользы", – подчеркнул Роман Свитан.

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