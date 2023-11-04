Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты готовятся к разным вариантам развития событий. Но сейчас они также строят оборонительные рубежи, чтобы закрепиться на территориях вблизи Авдеевки.
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Какие планы в оккупантов
Как отметил Попович, наступление на Авдеевку – целиком политическая цель. Они хотят захватить как можно больше украинских территорий, а затем выйти на переговоры по замораживанию войны.
Оккупанты собираются потом пойти на переговоры. Что-то вроде: "Вот мы захватили такую территорию. Давайте договариваться". Хотят заморозки войны на актуальных позициях линии фронта,
– подчеркнул Попович.
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Битва за Авдеевку уже затягивается для оккупантов. Она может быть в некотором роде похожа на Бахмут. В свое время кадровые российские подразделения и вагнеровцы потратили несколько месяцев, чтобы продвинуться в город. Вполне возможно, что оккупанты также бросят много сил, чтобы добиться успехов в Авдеевке.
Ситуация на фронте: коротко
- 2 ноября в Вооруженных Силах сообщали об определенном снижении активности оккупантов возле Авдеевки. Это не значит, что они отказались от своих планов. Захватчики просто проводят перегруппировку.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о новых планах оккупантов на Авдеевском направлении. Они хотят захватить Авдеевский коксохимический завод.
- По состоянию на 3 ноября украинские военные ликвидировали более 303 тысяч личного состава врага. Также удалось уничтожить 5265 вражеских танков, 9901 боевых бронированных машин, 7328 артиллерийских систем, 854 РСЗО.