Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти готуються до різних варіантів розвитку подій. Але зараз вони також будують оборонні рубежі, щоб закріпитися на територіях поблизу Авдіївки.

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Які плани в окупантів

Як наголосив Попович, наступ на Авдіївку – цілком політична ціль. Вони хочуть захопити якнайбільше українських територій, а після того вийти на переговори щодо замороження війни.

Окупанти збираються потім піти на переговори. Щось на кшталт: "Ось, ми захопили таку територію. Давайте домовлятися". Хочуть замороження війни на актуальних позиціях лінії фронту,

– підкреслив Попович.

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Битва за Авдіївку вже затягується для окупантів. Вона може бути у певному сенсі схожа на Бахмут. Свого часу кадрові російські підрозділи та вагнерівці витратили кілька місяців, щоб просунутися в місто. Цілком можливо, що окупанти також кинуть багато сил, щоб досягти успіхів в Авдіївці.

Ситуація на фронті: коротко