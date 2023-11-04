Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти готуються до різних варіантів розвитку подій. Але зараз вони також будують оборонні рубежі, щоб закріпитися на територіях поблизу Авдіївки.
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Які плани в окупантів
Як наголосив Попович, наступ на Авдіївку – цілком політична ціль. Вони хочуть захопити якнайбільше українських територій, а після того вийти на переговори щодо замороження війни.
Окупанти збираються потім піти на переговори. Щось на кшталт: "Ось, ми захопили таку територію. Давайте домовлятися". Хочуть замороження війни на актуальних позиціях лінії фронту,
– підкреслив Попович.
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Битва за Авдіївку вже затягується для окупантів. Вона може бути у певному сенсі схожа на Бахмут. Свого часу кадрові російські підрозділи та вагнерівці витратили кілька місяців, щоб просунутися в місто. Цілком можливо, що окупанти також кинуть багато сил, щоб досягти успіхів в Авдіївці.
Ситуація на фронті: коротко
- 2 листопада в Збройних Силах повідомляли про певне зниження активності окупантів біля Авдіївки. Це не означає, що вони відмовилися від своїх планів. Загарбники просто проводять перегрупування.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про нові плани окупантів на Авдіївському напрямку. Вони хочуть захопити Авдіївський коксохімічний завод.
- Станом на 3 листопада українські військові ліквідували понад 303 тисячі особового складу ворога. Також вдалося знищити 5265 ворожих танків, 9901 бойових броньованих машин, 7328 артилерійських систем, 854 РСЗВ тощо.